Festival Nancyphonies Nancy
Festival Nancyphonies Nancy samedi 4 juillet 2026.
Nancy
Festival Nancyphonies
1 rue Michel Ney Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-04
Festival majeur du Grand Est, les Nancyphonies proposent depuis plus de 30 ans le meilleur du classique, en toute décontraction.
Billetterie à venir.
Concerts gratuits Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles.Tout public
.
1 rue Michel Ney Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A major festival in Eastern France, the Nancyphonies have been offering the very best in relaxed classical music for over 30 years.
Tickets coming soon.
Free concerts Admission free without reservation, subject to availability.
L’événement Festival Nancyphonies Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Spectacle La moindre des choses Nancy 15 mai 2026
- Concert Les Saisons du Festival Un chœur d’enfant suisse Salle Poirel Nancy 16 mai 2026
- Concert Le Méga-Saksebon 5ème édition Nancy 16 mai 2026
- Concert Les Saisons du Festival Choeurs polonais Salle Poirel Nancy 16 mai 2026
- Visite Réservé aux enfants Lettre Mystère Musée de l’école de Nancy Nancy 17 mai 2026