Nancy

Festival Nancyphonies

1 rue Michel Ney Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-04

Festival majeur du Grand Est, les Nancyphonies proposent depuis plus de 30 ans le meilleur du classique, en toute décontraction.

Billetterie à venir.

Concerts gratuits Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles.Tout public

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1 rue Michel Ney Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net

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English :

A major festival in Eastern France, the Nancyphonies have been offering the very best in relaxed classical music for over 30 years.

Tickets coming soon.

Free concerts Admission free without reservation, subject to availability.

L’événement Festival Nancyphonies Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY