Estival 2026 Festival Bonnet’Niversaire Parc Bonnet Quartier Boudonville Nancy Nancy

Nancy

Estival 2026 Festival Bonnet’Niversaire

Parc Bonnet Quartier Boudonville Nancy 4 rue du moulin de Boudonville Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !

Notre traditionnelle guinguette de l’été va cette année fêter les 5 ans de la Bande à Bonnet !

Il y aura des concerts, jeux pour enfants et pour grands (blind test…), des animations tout au long de la journée !Tout public

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Parc Bonnet Quartier Boudonville Nancy 4 rue du moulin de Boudonville Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is in full swing!

Our traditional summer open-air dance party will celebrate the 5th anniversary of La Bande à Bonnet this year!

There will be concerts, games for kids and adults (blind test…), and entertainment all day long!

L’événement Estival 2026 Festival Bonnet’Niversaire Nancy a été mis à jour le 2026-06-24 par DESTINATION NANCY