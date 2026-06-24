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Estival 2026 Festival Bonnet’Niversaire Parc Bonnet Quartier Boudonville Nancy Nancy

Estival 2026 Festival Bonnet’Niversaire Parc Bonnet Quartier Boudonville Nancy Nancy samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Parc Bonnet Quartier Boudonville Nancy
Adresse
4 rue du moulin de Boudonville
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Estival 2026 Festival Bonnet’Niversaire

Parc Bonnet Quartier Boudonville Nancy 4 rue du moulin de Boudonville Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !

Notre traditionnelle guinguette de l’été va cette année fêter les 5 ans de la Bande à Bonnet !
Il y aura des concerts, jeux pour enfants et pour grands (blind test…), des animations tout au long de la journée !Tout public
0  .

Parc Bonnet Quartier Boudonville Nancy 4 rue du moulin de Boudonville Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is in full swing!

Our traditional summer open-air dance party will celebrate the 5th anniversary of La Bande à Bonnet this year!
There will be concerts, games for kids and adults (blind test…), and entertainment all day long!

L’événement Estival 2026 Festival Bonnet’Niversaire Nancy a été mis à jour le 2026-06-24 par DESTINATION NANCY

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