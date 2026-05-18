Guinguette Bonnet’niversaire Les 5 ans de la Bande à Bonnet Parc Bonnet Quartier Boudonville Nancy Nancy
Guinguette Bonnet’niversaire Les 5 ans de la Bande à Bonnet Parc Bonnet Quartier Boudonville Nancy Nancy samedi 4 juillet 2026.
Nancy
Guinguette Bonnet’niversaire Les 5 ans de la Bande à Bonnet
Parc Bonnet Quartier Boudonville Nancy 4 rue du moulin de Boudonville Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Notre traditionnelle guinguette de l’été va cette année fêter les 5 ans de la Bande à Bonnet !
Il y aura des concerts, jeux pour enfants et pour grands (blind test…), des animations tout au long de la journée !Tout public
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Parc Bonnet Quartier Boudonville Nancy 4 rue du moulin de Boudonville Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
This year, our traditional summer guinguette celebrates the 5th anniversary of the Bande à Bonnet!
There’ll be concerts, games for kids and adults (blind test…), and entertainment all day long!
L’événement Guinguette Bonnet’niversaire Les 5 ans de la Bande à Bonnet Nancy a été mis à jour le 2026-05-16 par DESTINATION NANCY
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