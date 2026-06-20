Exposition Hors cadre Romain Vadala Nancy

Nancy

Exposition Hors cadre Romain Vadala

24 rue Drouin Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

L’exposition Hors cadre met en lumière le travail de Romain Vadala, invité par Ergastule en juin 2026.

Au cœur du parcours est présenté un multiple réalisé durant cette période de recherche, qui marque pour l’artiste une première expérimentation de l’impression en risographie. Celui-ci dialogue avec une sélection d’œuvres de sa production personnelles ainsi qu’avec plusieurs pièces conçues et développées au cours de sa résidence. Cette recherche autour de la photographie prolonge ses réflexions autour des formes de représentation et des manières dont une image peut s’émanciper de son cadre traditionnel.

L’exposition permet ainsi de mettre en perspective les questionnements qui traversent actuellement sa pratique autour de la matérialité de l’image, de son déploiement dans l’espace et de ce qui déborde continuellement de sa surface.

Le vernissage aura lieu le jeudi 2 juillet 2026 à 18 h.

Possibilité de visiter l’exposition sur rendez-vous également.Tout public

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24 rue Drouin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 42 99 43

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English :

The exhibition *Hors cadre* showcases the work of Romain Vadala, who was invited by Ergastule in June 2026.

At the heart of the exhibition is a multiple created during this period of research, which marks the artist’s first foray into risograph printing. This work engages in dialogue with a selection of pieces from his personal body of work, as well as with several pieces conceived and developed during his residency. This exploration of photography extends his reflections on forms of representation and the ways in which an image can break free from its traditional framework.

The exhibition thus offers a perspective on the questions currently shaping her practice—centering on the materiality of the image, its deployment in space, and what continually extends beyond its surface.

The opening reception will take place on Thursday, July 2, 2026, at 6 p.m.

Visits to the exhibition are also available by appointment.

L’événement Exposition Hors cadre Romain Vadala Nancy a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY