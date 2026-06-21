Estival 2026 Conférence Croisements Alexandra Cismondi Théâtre de la Manufacture Nancy

Nancy

Estival 2026 Conférence Croisements Alexandra Cismondi

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Croisement(s) Temps de rencontre et d’échange avec la metteuse en scène Alexandra Cismondi à l’occasion d’une résidence de création de son futur spectacle Magistral·e·s.

En tant que centre dramatique national, le théâtre de la Manufacture est un lieu de recherche et d’expérimentation pour les artistes qui travaillent à la création d’un futur spectacle. Pendant une ou plusieurs semaine(s), les équipes artistiques sont en résidence au théâtre pour explorer différentes pistes de travail.

Assister à un Croisement(s) c’est une occasion inédite de découvrir un processus de création et de rencontrer une équipe artistique.

Alexandra Cismondi présentera des pistes de travail pour son futur spectacle Magistral·e·s qui sera présenté au Théâtre de la Manufacture en février 2027.

Réservation sur le site internet.Tout public

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Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

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English :

Crossroads—An opportunity to meet and exchange ideas with director Alexandra Cismondi during a creative residency for her upcoming show, *Magistral%B7e%B7s*.

As a national theater center, the Théâtre de la Manufacture is a space for research and experimentation for artists working on the creation of a future production. For one or more weeks, artistic teams are in residence at the theater to explore different creative approaches.

Attending a “Croisement(s)” event is a unique opportunity to discover the creative process and meet an artistic team.

Alexandra Cismondi will present ideas for her upcoming show *Magistralités*, which will be presented at the Théâtre de la Manufacture in February 2027.

Reservations can be made on the website.

L’événement Estival 2026 Conférence Croisements Alexandra Cismondi Nancy a été mis à jour le 2026-06-21 par DESTINATION NANCY