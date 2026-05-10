Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Liam Dugelay Rond point Mozart Nancy

Nancy

Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Liam Dugelay

Rond point Mozart Kiosque de la pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

Liam Ryan Dugelay, pianiste franco canadien, obtient son Diplôme d’Études musicales au CRR de Paris en piano dans la classe d’Hugues Leclère Il poursuit ensuite ses études en tant qu’artiste en résidence dans la classe de Louis Lortie à la Chapelle musicale Reine Élisabeth et au Conservatoire Royal de Bruxelles (côté flamand) auprès d’Aleksandar Madzar où il obtient sa licence de piano solo. Il étudie actuellement à l’Université des Arts et du Spectacle de Vienne dans la classe d’Avedis Kouyoumdjian.

Ludwig van BEETHOVEN

Sonate en do majeur op.2 n°3

– Allegro con brio

– Adagio

– Scherzo

– Allegro Assai

Franz LISZT

12 Études transcendantes op.139

– n°5 Vision

– n°6 Feux Follets

Béla BARTÓK

Élégie Sz 41 n°1

Frédéric CHOPIN

Ballade n°4 en fa mineur op.52Tout public

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Rond point Mozart Kiosque de la pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net

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English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

Liam Ryan Dugelay, Franco-Canadian pianist, obtained his Diplôme d?Études musicales at the CRR de Paris in Hugues Leclère?s piano class. He then continued his studies as artist-in-residence in Louis Lortie?s class at the Chapelle musicale Reine Élisabeth, and at the Conservatoire Royal de Bruxelles (on the Flemish side) with Aleksandar Madzar, where he obtained his solo piano license. He is currently studying with Avedis Kouyoumdjian at the Vienna University of the Performing Arts.

Ludwig van BEETHOVEN

Sonata in C major Op.2 No.3

– Allegro con brio

– Adagio

– Scherzo

– Allegro Assai

Franz LISZT

12 Études transcendantes op.139

– n°5 Vision

– n°6 Feux Follets

Béla BARTÓK

Elegy Sz 41 n°1

Frédéric CHOPIN

Ballade n°4 in F minor op.52

L’événement Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Liam Dugelay Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY