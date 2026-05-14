Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Xinyao Shen Rond point Mozart Nancy
Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Xinyao Shen Rond point Mozart Nancy samedi 4 juillet 2026.
Nancy
Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Xinyao Shen
Rond point Mozart Kiosque de la pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.
Xinyao Shen est une jeune pianiste chinoise basée en Île-de-France, dont le parcours témoigne d’un engagement précoce et d’une sensibilité artistique en pleine affirmation. Elle intègre dès l’âge de neuf ans le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, où elle étudie auprès de Hugues Leclère. Cette formation initiale lui permet de développer de solides bases techniques et une approche musicale approfondie.
Johann Sebastian BACH
Prélude et Fugue en do mineur du Second Livre du Clavier bien tempéré BWV 871
Ludwig van BEETHOVEN
Sonate en si b majeur op.22
– Allegro con brio
– Adagio con molta espressione
– Menuetto
– Rondo: Allegretto
Frédéric CHOPIN
Boléro op.19
Johannes BRAHMS
Klavierstücke op.76 n°1 et n°2
Sergueï PROKOFIEV
Sonate n°2 op.14 en ré mineur
– FinalTout public
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Rond point Mozart Kiosque de la pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net
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English :
For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.
Xinyao Shen is a young Chinese pianist based in the Paris region, whose career bears witness to a precocious commitment and a growing artistic sensitivity. At the age of nine, she entered the Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, where she studied with Hugues Leclère. This initial training enabled her to develop a solid technical foundation and an in-depth musical approach.
Johann Sebastian BACH
Prelude and Fugue in C minor from the Second Book of the Well-Tempered Clavier BWV 871
Ludwig van BEETHOVEN
Sonata in Bb major Op.22
– Allegro con brio
– Adagio con molta espressione
– Menuetto
– Rondo: Allegretto
Frédéric CHOPIN
Bolero op.19
Johannes BRAHMS
Klavierstücke op.76 n°1 and n°2
Sergei PROKOFIEV
Sonata No.2 op.14 in D minor
– Final
L’événement Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Xinyao Shen Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY
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