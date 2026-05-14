Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Xinyao Shen Rond point Mozart Nancy

Nancy

Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Xinyao Shen

Rond point Mozart Kiosque de la pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

Xinyao Shen est une jeune pianiste chinoise basée en Île-de-France, dont le parcours témoigne d’un engagement précoce et d’une sensibilité artistique en pleine affirmation. Elle intègre dès l’âge de neuf ans le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, où elle étudie auprès de Hugues Leclère. Cette formation initiale lui permet de développer de solides bases techniques et une approche musicale approfondie.

Johann Sebastian BACH

Prélude et Fugue en do mineur du Second Livre du Clavier bien tempéré BWV 871

Ludwig van BEETHOVEN

Sonate en si b majeur op.22

– Allegro con brio

– Adagio con molta espressione

– Menuetto

– Rondo: Allegretto

Frédéric CHOPIN

Boléro op.19

Johannes BRAHMS

Klavierstücke op.76 n°1 et n°2

Sergueï PROKOFIEV

Sonate n°2 op.14 en ré mineur

– FinalTout public

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Rond point Mozart Kiosque de la pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net

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English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

Xinyao Shen is a young Chinese pianist based in the Paris region, whose career bears witness to a precocious commitment and a growing artistic sensitivity. At the age of nine, she entered the Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, where she studied with Hugues Leclère. This initial training enabled her to develop a solid technical foundation and an in-depth musical approach.

Johann Sebastian BACH

Prelude and Fugue in C minor from the Second Book of the Well-Tempered Clavier BWV 871

Ludwig van BEETHOVEN

Sonata in Bb major Op.22

– Allegro con brio

– Adagio con molta espressione

– Menuetto

– Rondo: Allegretto

Frédéric CHOPIN

Bolero op.19

Johannes BRAHMS

Klavierstücke op.76 n°1 and n°2

Sergei PROKOFIEV

Sonata No.2 op.14 in D minor

– Final

L’événement Nancyphonies 2026 L’Heure Exquise Xinyao Shen Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY