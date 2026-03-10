Concert à l’Ours Maçon L’Ours Maçon Tence

Concert à l’Ours Maçon L’Ours Maçon Tence vendredi 10 juillet 2026.

Concert à l’Ours Maçon

L’Ours Maçon 2048, route de Crouzilhac Tence Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Concert (groupe à confirmer)
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L’Ours Maçon 2048, route de Crouzilhac Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 49 99 

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English :

Concert (band to be confirmed)

L’événement Concert à l’Ours Maçon Tence a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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