Concert à Menton : Rossini, Telemann, Taffanel, Tchaïkovsky, Bizet, Aznavour, Wieniawski, Poulenc, Ibert, Piazzolla, Vivaldi Basilique Saint-Michel-Archange Menton 3 septembre 2025 et 28 mai 2026 Prestige 30€ Placement devant ; Essentiel 25€ Placement au milieu | Réduction 5€ 12-25 ans, chercheurs d’emploi, intermittents du spectacle, PMR | Participation libre -12 ans

Billetterie en ligne ou téléphone 07.49.97.97.08

Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans la sublime Basilique Saint-Michel Archange pour vivre un concert de musique classique exceptionnel à Menton.

** Ensemble Musicâme France en concert à Menton le 28 Mai **

* Issam Garfi Flûte

* Sybille Cornaton Duchesne Violon-Solo

* Matei Ioan 2nd Violon

* François Duchesne Alto

* Noé Natorp Cello

_L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._

**Programme:**

* G.Rossini : Guillaume Tell – Ouverture

* G.P. Telemann : Concerto pour Alto en Sol – Final

* P. Taffanel : Nocturne & Allegro scherzando

* P.I. Tchaïkovsky: Valse sentimentale

* G.Bizet : Menuet & Farandole

* C. Aznavour: La bohème

* H. Wieniawski : Scherzo-Tarantelle

* F. Poulenc: Cantinela pour flûte

* J. Ibert: Concerto pour flûte – Allegro Scherzando

* A. Piazzolla: Oblivion

* A. Vivaldi: Les 4 Saisons : l’été – Final

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T20:15:00.000+02:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concert-a-menton-musicame-france/

Basilique Saint-Michel-Archange 22 Rue Saint-Michel 06500 Menton Garavan Menton 06500 Alpes-Maritimes



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

