Concert à Montpellier : Debussy, Ravel, Bizet, Aznavour, Saint-Saëns, Dutilleux Basilique Notre Dame des Tables Montpellier Jeudi 30 avril, 20h00 De 25 à 30€

Concert Musicâme à Montpellier : Debussy, Aznavour et grands classiques français pour une expérience musicale immersive et émouvante. Réservez vite !

### ** Délices de France à Montpellier : Voyage au cœur de la musique française**

Fermez les yeux… Les danses ensoleillées de Bizet, les couleurs impressionnistes de Debussy, l’émotion d’Aznavour.

La flûte s’élève, brillante et lyrique, révélant toute la finesse et la virtuosité de l’école française, avant un final flamboyant porté par l’intensité de Ravel. Délices de France est une invitation au voyage, une promenade sensible au cœur de l’âme musicale française, entre élégance, émotion et lumière. Un concert qui touche le cœur et rassemble tous les publics.

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**Programme**

* M.Ravel : Bolero

* G.Bizet : L’arlésienne : Menuet & Farandole

* H.Dutilleux : Sonatine pour flûte

* C.Debussy : Clair de lune

* C.Aznavour : La bohème

* C.Saint-Saëns : Carnaval des animaux – Le Cygne

* J.Ibert : Concerto pour flûte – Allegro Scherzando

* G.Fauré : Après un rêve

* M.Ravel : Rhapsodie de concert : Tzigane

Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Perceval Gilles, 2nd violon Alice Rousseau ; Alto Estevan De Almeida Reis ; Violoncelle Tom Almerge

_L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-30T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T21:15:00.000+02:00

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https://musicamefrance.com/concert/concert-musicame-montpellier-debussy-aznavour/

Basilique Notre Dame des Tables 43 Rue de l’aiguillerie, 34000 Montpellier Centre Montpellier 34062 Hérault



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