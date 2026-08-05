Informations pratiques

Concert à Paris: Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann Abbaye Saint-Germain-des-Prés Paris Vendredi 18 septembre, 20h30

Concert à Paris le 18 sept (20h30) ! Ravel, Vivaldi & Mozart résonnent à l’Abbaye St-Germain-des-Prés par Musicâme France. Réservez !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T21:45:00.000+02:00

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Abbaye Saint-Germain-des-Prés 3 pl Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris Paris



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