Saint-Cirq-Lapopie

Concert à Saint-Géry Harmonie du Grand Cahors

Salle des fêtes de Saint-Géry Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Orchestre d’harmonie dépendant du conservatoire du Grand Cahors composé de 74 musiciens amateurs, élèves et professionnels (clarinettes, trompettes, saxophones, flûtes, trombones, basses, instruments à cordes, percussions) dirigé par Gilles Thibault, professeur au conservatoire.

Orchestre d’harmonie dépendant du conservatoire du Grand Cahors composé de 74 musiciens amateurs, élèves et professionnels (clarinettes, trompettes, saxophones, flûtes, trombones, basses, instruments à cordes, percussions) dirigé par Gilles Thibault, professeur au conservatoire.

.

Salle des fêtes de Saint-Géry Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 40 08 harmoniecahors@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Grand Cahors conservatory wind band featuring 74 amateur, student and professional musicians (clarinets, trumpets, saxophones, flutes, trombones, basses, string instruments, percussion) directed by Gilles Thibault, professor at the conservatory.

L’événement Concert à Saint-Géry Harmonie du Grand Cahors Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot