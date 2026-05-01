Concert à Saint-Géry Harmonie du Grand Cahors Saint-Cirq-Lapopie
Concert à Saint-Géry Harmonie du Grand Cahors Saint-Cirq-Lapopie mercredi 13 mai 2026.
Saint-Cirq-Lapopie
Concert à Saint-Géry Harmonie du Grand Cahors
Salle des fêtes de Saint-Géry Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Orchestre d’harmonie dépendant du conservatoire du Grand Cahors composé de 74 musiciens amateurs, élèves et professionnels (clarinettes, trompettes, saxophones, flûtes, trombones, basses, instruments à cordes, percussions) dirigé par Gilles Thibault, professeur au conservatoire.
Orchestre d’harmonie dépendant du conservatoire du Grand Cahors composé de 74 musiciens amateurs, élèves et professionnels (clarinettes, trompettes, saxophones, flûtes, trombones, basses, instruments à cordes, percussions) dirigé par Gilles Thibault, professeur au conservatoire.
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Salle des fêtes de Saint-Géry Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 40 08 harmoniecahors@gmail.com
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English :
Grand Cahors conservatory wind band featuring 74 amateur, student and professional musicians (clarinets, trumpets, saxophones, flutes, trombones, basses, string instruments, percussion) directed by Gilles Thibault, professor at the conservatory.
L’événement Concert à Saint-Géry Harmonie du Grand Cahors Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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