Concert à Strasbourg : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler et Waxman, Eglise protestante saint-pierre le jeune, Strasbourg
samedi 3 octobre 2026 · Eglise protestante saint-pierre le jeune · Strasbourg
Informations pratiques
Concert à Strasbourg : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler et Waxman Samedi 3 octobre, 20h00 Eglise protestante saint-pierre le jeune Collectivité européenne d’Alsace
de 20 à 30€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:15:00+02:00
De retour à Strasbourg l’Ensemble Musicâme France vous prépare une belle soirée dans la sublime Église Saint-Pierre Le Jeune pour vivre un concert de musique classique exceptionnel. Cinq musiciens d’exception un programme renversant !
Venez vivre une soirée unique et inoubliable à Strasbourg !
Programme:
- M. Ravel : Boléro
- C. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
- A. Vivaldi : Les Quatre Saisons – « L’Été » : Presto
- D. Cantemir : Peşrev Bûselik
- W. A. Mozart : Concerto pour flûte en ré majeur – Allegro aperto
- J. S. Bach / Ackmann : Concerto pour deux violons (version jazz) – Allegro
- F. Doppler : Airs valaques
- A. Piazzolla : Oblivion
- F. Waxman : Fantaisie sur l’opéra Carmen
Ensemble Musicâme Strasbourg
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Eglise protestante saint-pierre le jeune place saint-pierre le jeune 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-strasbourg-mozart-vivaldi-bach-debussy/ »}]
Concert classique d’exception à Strasbourg ! L’Ensemble Musicâme France interprète Mozart, Vivaldi, Bach et Debussy. Réservez vite !
Musicâme France Production
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