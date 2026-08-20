Concert à Strasbourg : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler et Waxman, Eglise protestante saint-pierre le jeune, Strasbourg

Informations pratiques

Concert à Strasbourg : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler et Waxman Samedi 3 octobre, 20h00 Eglise protestante saint-pierre le jeune Collectivité européenne d’Alsace

de 20 à 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:15:00+02:00

De retour à Strasbourg l’Ensemble Musicâme France vous prépare une belle soirée dans la sublime Église Saint-Pierre Le Jeune pour vivre un concert de musique classique exceptionnel. Cinq musiciens d’exception un programme renversant !

Venez vivre une soirée unique et inoubliable à Strasbourg !

Programme:

M. Ravel : Boléro

C. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune

A. Vivaldi : Les Quatre Saisons – « L’Été » : Presto

D. Cantemir : Peşrev Bûselik

W. A. Mozart : Concerto pour flûte en ré majeur – Allegro aperto

J. S. Bach / Ackmann : Concerto pour deux violons (version jazz) – Allegro

F. Doppler : Airs valaques

A. Piazzolla : Oblivion

F. Waxman : Fantaisie sur l’opéra Carmen

Ensemble Musicâme Strasbourg

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Eglise protestante saint-pierre le jeune place saint-pierre le jeune 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-strasbourg-mozart-vivaldi-bach-debussy/ »}]

Concert classique d’exception à Strasbourg ! L’Ensemble Musicâme France interprète Mozart, Vivaldi, Bach et Debussy. Réservez vite !

Musicâme France Production