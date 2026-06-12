CONCERT À TOULOUSE RAVEL, DEBUSSY, CANTEMIR, MOZART, BACH, PUCCINI, PIAZZOLLA, VIVALDI Rue Sainte-Anne Toulouse

Toulouse

CONCERT À TOULOUSE RAVEL, DEBUSSY, CANTEMIR, MOZART, BACH, PUCCINI, PIAZZOLLA, VIVALDI

Rue Sainte-Anne CHAPELLE SAINT-ANNE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31 21:15:00

Date(s) :

2026-07-31

Vivez une expérience musicale inoubliable à Toulouse avec l’Ensemble Musicâme France, au cœur de la Chapelle Sainte-Anne.

Cinq artistes virtuoses vous promettent un concert exceptionnel.

Programme:

M.Ravel Boléro

⁠C.Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune

⁠D.Cantemir Pesrev Buselik

⁠W.A.Mozart Concerto pour flûte en Ré Maj. Allegro Aperto

⁠J.S.Bach/Ackmann Concerto pour 2 violon version jazz -Allegro

⁠G.Puccini Fantaisie sur l’opéra La Bohème

⁠A.Piazzolla Oblivion

A.Vivaldi Les 4 saisons l’été Final

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières. 25 .

Rue Sainte-Anne CHAPELLE SAINT-ANNE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie musicame.france@gmail.com

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English :

Enjoy an unforgettable musical experience in Toulouse with the Ensemble Music’me France, in the heart of the Chapelle Sainte-Anne.

L’événement CONCERT À TOULOUSE RAVEL, DEBUSSY, CANTEMIR, MOZART, BACH, PUCCINI, PIAZZOLLA, VIVALDI Toulouse a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE