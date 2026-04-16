Saint-Benoît-sur-Loire

Concert Abbaye de Fleury

1 Place de l’Abbaye Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 16:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Concert musique sacrée pour chœur

Un concert consacrée à la musique sacrée anglaise, interprétée par le chœur de Winchester Cathedral .

1 Place de l’Abbaye Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 72 43

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English :

Concert sacred music for choir

L’événement Concert Abbaye de Fleury Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-16 par OT SULLY-SUR-LOIRE