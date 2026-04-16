Concert Abbaye de Fleury Saint-Benoît-sur-Loire
Concert Abbaye de Fleury Saint-Benoît-sur-Loire samedi 2 mai 2026.
Saint-Benoît-sur-Loire
Concert Abbaye de Fleury
1 Place de l’Abbaye Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 16:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Concert musique sacrée pour chœur
Un concert consacrée à la musique sacrée anglaise, interprétée par le chœur de Winchester Cathedral .
1 Place de l’Abbaye Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 72 43
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English :
Concert sacred music for choir
L’événement Concert Abbaye de Fleury Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-16 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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