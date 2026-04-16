Saint-Benoît-sur-Loire

Inauguration du Prix des Lecteurs du Val de Sully

Rue Max Jacob Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Une journée musicale autour de la lecture !

Découvrez la sélection des romans et BD préférés des bibliothécaires. Les romans en lice seront mis à l’honneur lors d’une lecture théâtralisée, par la compagnie Matulu.

Au programme de cette journée

15h concert des ateliers musiques actuelles et jazz de l’école de musique.

18h lecture théâtralisée pour adultes (suivie d’un verre de l’amitié) et à la bibliothèque, p’tites histoires et ateliers pour les 3-12 ans (sur inscription).

20h30 Concert par Cocodrile Gombo. Cocktail explosif inspiré des musiques louisianaises, de blues, funk et zydeco.

– par le réseau des bibliothèques du Val de Sully, en partenariat avec la médiathèque départementale du Loiret, la librairie Au temps des livres et les éditeurs des 12 oeuvres sélectionnées. .

Rue Max Jacob Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84

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English :

L’événement Inauguration du Prix des Lecteurs du Val de Sully Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par OT SULLY-SUR-LOIRE