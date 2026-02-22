Concert ensemble vocal Loiret’s singers Saint-Benoît-sur-Loire

Concert ensemble vocal Loiret’s singers

1 Place de l’Abbaye Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Avec ce concert, les Loiret’s singers vont vous enthousiasmer dans ce prestigieux édifice qu’est la basilique de Saint-Benoît-sur-Loire au profit des Restos du Coeur du Loiret

Sous la direction de Julie Cassia Cavalcante. Au programme Mendelssohn, Gounod, Saint-Saëns, Fauré, Poulenc, Duruflé, Villa-Lobos, Casals, … 12 .

+33 6 88 50 50 79

With this concert, the Loiret’s singers will enthral you in this prestigious building which is the basilica of Saint-Benoît-sur-Loire for the benefit of the Restos du Coeur du Loiret

