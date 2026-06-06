Concert Acad’ÔChœur Réenchanter le monde Eglise Saint-Pierre-de-Sales Marennes-Hiers-Brouage
Concert Acad’ÔChœur Réenchanter le monde Eglise Saint-Pierre-de-Sales Marennes-Hiers-Brouage samedi 25 juillet 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Concert Acad’ÔChœur Réenchanter le monde
Eglise Saint-Pierre-de-Sales 28 rue François Fresneau, Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Acad’ÔChœur, le chœur académique d’adolescents de l’académie de Poitiers, propose cet été un nouveau programme intitulé Réenchanter le monde. Concert sous la direction de Mathias Charton, accompagné au piano par Hélène Bonnet.
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Eglise Saint-Pierre-de-Sales 28 rue François Fresneau, Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine acadochoeur@ac-poitiers.fr
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English : Acad’ÔChœur Concert: Re-enchanting the World
Acad?%D4Ch?ur, the academic youth choir of the Poitiers Academy, is presenting a new program this summer titled “Re-enchanting the World.” The concert will be conducted by Mathias Charton, with Hélène Bonnet accompanying on piano.
L’événement Concert Acad’ÔChœur Réenchanter le monde Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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