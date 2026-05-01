Concert acoustique Galerie Egrégore La Réunion

La Réunion

Concert acoustique

Galerie Egrégore 300 route du Queyran La Réunion Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

1° rv des dimanches d’Égrégore

Duo de pop latine Ankaä .

Galerie Egrégore 300 route du Queyran La Réunion 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 05 83 80

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English : Concert acoustique

L’événement Concert acoustique La Réunion a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne