Concert acoustique Galerie Egrégore La Réunion
Concert acoustique Galerie Egrégore La Réunion dimanche 31 mai 2026.
La Réunion
Concert acoustique
Galerie Egrégore 300 route du Queyran La Réunion Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
1° rv des dimanches d’Égrégore
Duo de pop latine Ankaä .
Galerie Egrégore 300 route du Queyran La Réunion 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 05 83 80
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English : Concert acoustique
L’événement Concert acoustique La Réunion a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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