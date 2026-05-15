Aignan

Concert

Eglise AIGNAN Aignan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Trio vocal Choralys et l’Ensemble vocal Crescendo de Gascogne de Riscle, sous la direction de David Gagneur vous propose un concert de musique sacrée.

Le programme met en valeur un répertoire vocal riche, avec des œuvres de compositeurs tels que Van Berchem, Rheinberger, Biebl, Byrd ou encore Rameau.

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Eglise AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 24 11 aignan@wanadoo.fr

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English :

Trio vocal Choralys and Ensemble vocal Crescendo de Gascogne de Riscle, under the direction of David Gagneur, present a concert of sacred music.

The program features a rich vocal repertoire, with works by composers such as Van Berchem, Rheinberger, Biebl, Byrd and Rameau.

L’événement Concert Aignan a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65