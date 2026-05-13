Fête du cheval Carchet city Aignan
Fête du cheval Carchet city Aignan samedi 13 juin 2026.
Aignan
Fête du cheval
Carchet city AIGNAN Aignan Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Édition inédite de la Fête du Cheval dans un village Western !
Viens avec ton cheval pour découvrir de nouvelles disciplines, t’initier, t’amuser… et repartir avec des souvenirs plein la tête !
Au programme initiations & ateliers
Mountain Trail
Western Horsemanship
Initiation au tourisme équestre
Tir à l’arc à cheval
Lasso
Clicker training Medical training
Massage équin
Séance photo
et plein d’autres…
Stands & petit marché gourmand
Snacking le midi
Repas du samedi soir (sur réservation) avec concert et/ou soirée dansante
Hébergement possible sur place
Tente van autorisés près des chevaux
Accueil chevaux sur site
Réservation obligatoire pour les chevaux (places limitées à 35 chevaux).
.
Carchet city AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 45 23 30 02 communication@carchet.city
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English :
A new edition of the Fête du Cheval in a Western village!
Come with your horse to discover new disciplines, learn, have fun? and leave with a lifetime of memories!
Program: initiations & workshops
Mountain Trail
Western Horsemanship
Introduction to equestrian tourism
Archery on horseback
Lasso
Clicker training Medical training
Equine massage
Photo session
and much more…
Stands & gourmet market
Lunchtime snack bar
Saturday evening meal (reservation required) with concert and/or dancing
Accommodation available on site
Tent/van allowed near horses
Horses welcome on site
Reservations required for horses (places limited to 35 horses).
L’événement Fête du cheval Aignan a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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