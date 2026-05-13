Aignan

Fête du cheval

Carchet city AIGNAN Aignan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Édition inédite de la Fête du Cheval dans un village Western !

Viens avec ton cheval pour découvrir de nouvelles disciplines, t’initier, t’amuser… et repartir avec des souvenirs plein la tête !

Au programme initiations & ateliers

Mountain Trail

Western Horsemanship

Initiation au tourisme équestre

Tir à l’arc à cheval

Lasso

Clicker training Medical training

Massage équin

Séance photo

et plein d’autres…

Stands & petit marché gourmand

Snacking le midi

Repas du samedi soir (sur réservation) avec concert et/ou soirée dansante

Hébergement possible sur place

Tente van autorisés près des chevaux

Accueil chevaux sur site

Réservation obligatoire pour les chevaux (places limitées à 35 chevaux).

.

Carchet city AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 45 23 30 02 communication@carchet.city

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English :

A new edition of the Fête du Cheval in a Western village!

Come with your horse to discover new disciplines, learn, have fun? and leave with a lifetime of memories!

Program: initiations & workshops

Mountain Trail

Western Horsemanship

Introduction to equestrian tourism

Archery on horseback

Lasso

Clicker training Medical training

Equine massage

Photo session

and much more…

Stands & gourmet market

Lunchtime snack bar

Saturday evening meal (reservation required) with concert and/or dancing

Accommodation available on site

Tent/van allowed near horses

Horses welcome on site

Reservations required for horses (places limited to 35 horses).

L’événement Fête du cheval Aignan a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65