Concert Airs de printemps Auditorium du Conservatoire Montbéliard

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Concert Airs de Printemps. Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Le chœur de femmes vous invite à un véritable voyage au cœur de la musique française des XIXᵉ et XXᵉ siècles, à travers des mélodies signées Gabriel Fauré, Charles Gounod, Jules Massenet et Francis Poulenc.

Des pages poétiques telles que Mai, Au bord de l’eau, Chanson de la brise ou encore Pastorale dessinent un programme tout en nuances et en sensibilité.

En contraste, deux ensembles à cordes invités viendront élargir l’horizon sonore et emmener le public vers d’autres univers musicaux, pour un concert placé sous le signe de la richesse des timbres et des émotions.

Direction du chœur de femmes Myriam Chambelland

Accompagnement Judith Meyer-Farey

Coordination cordes Andrea Pujado

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

