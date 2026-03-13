Concert Airs et Songes de la Traversière Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune samedi 3 octobre 2026.

Beaune

Concert Airs et Songes de la Traversière

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel Dieu des Hospices de Beaune Salle des Pôvres Beaune Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le samedi 03 octobre 2026 à 20h30, salle des Pôvres, à l’Hôtel Dieu de Beaune.

Depuis 2011, le CEMB accueille une formation toujours différente par sa composition et son répertoire et fait découvrir à travers le chant et les instruments des programmes musicaux variés. Pour ce faire, il s’appuie sur deux principes essentiels et complémentaires l’excellence artistique et l’accès de ce qu’on appelle la grande musique à un très large public qui en est souvent éloigné.

Ce rendez-vous d’automne demeure un événement privilégié qui associe, dans un décor chargé d’histoire, un programme musical de qualité à la hauteur du savoir-faire du CEMB et un moment rare de convivialité.

Réservez votre soirée du samedi 03 octobre 2026 pour assister au concert exceptionnel avec Gabrielle Rubio, flûte traversière baroque, dans la Salle des Pôvres des Hospices de Beaune.

Gabrielle Rubio a le double talent d’être à la fois guitariste et flûtiste.

Être multi-instrumentiste fait partie, dit-elle, de son identité de musicienne.

Entre le conservatoire national Supérieur de Musique et le Centre de Musique Baroque de Versailles, elle a développé sa maîtrise artistique dans les deux instruments, et a conforté sa passion pour la musique baroque.

Gabrielle Rubio sera accompagnée de

– Hiéryne Lassale, à la viole de gambe

– Thibaut Roussel, au théorbe et à la guitare baroque

– Cécile Chartrain, au clavecin

Ce concert a déjà été donné à la Chapelle Royale du Château de Versailles, en 2025.

Lieu Salle des Pôvres de l’Hôtel Dieu, à BEAUNE

Date samedi 03 octobre 2026

Accueil du public à partir de 20h10

Début du concert 20h30

Durée 1h30 sans entracte

Concert accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pas de billetterie sur place le jour J.

Important les portes de l’Hôtel Dieu seront fermées dès le début du concert, à 20h30. .

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel Dieu des Hospices de Beaune Salle des Pôvres Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Airs et Songes de la Traversière

L’événement Concert Airs et Songes de la Traversière Beaune a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1