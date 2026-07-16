concert : ajna, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

Informations pratiques

concert : ajna Samedi 7 novembre, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

27€ – billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T23:00:00+01:00

Artiste à l’univers sombre et mélodique, Ajna est reconnu pour ses ambiances nocturnes, ses refrains marquants et sa direction artistique travaillée.

Au fil des sorties, la jeune pépite a construit une identité forte et un véritable engouement autour de sa musique notamment avec son projet Boys&Basement sorti en 2023.

Il confirme un an après avec le projet Goldmaker, un tournant dans son parcours, appuyé par une première tournée aux nombreux « complet », débutée par une retentissante Gaîté Lyrique, sold out en seulement 3 jours.

Après plus d’un an de teasing, d’extraits et de visuels, il s’apprête aujourd’hui à dévoiler Antidote, un projet plus qu’attendu qui témoigne de l’évolution artistique de Ajna.

Entre énergie brute, mélancolie et morceaux taillés pour le live, Ajna confirme sa volonté d’installer durablement son univers dans le paysage musical français.

Billetterie : https://tinyurl.com/AjnaLille2026

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/AjnaLille2026 »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/AjnaLille2026 »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.

À l’occasion de la sortie de son nouvel album Antidote, Ajna sera présent le 11 novembre 2026 au Flow !