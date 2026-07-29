Concert Alam Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon
vendredi 7 août 2026 · Bar Isobar · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Concert Alam
Bar Isobar 18 rue des voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Amateur/trice de l’entourloop / soom T et autre délices reggae hip hop ce groupe est pour vous !
ALAM est un groupe de reggae français qui viens cette fois ci en mode sound system, avec au chant la rayonnante Marie, à la voix douce et puissante à la fois, capable de nous envouter et de nous faire planer, comme de nous faire danser grâce à son flow. ?En douceur, depuis plus d’une décennie, c’est ce que réussit à faire d’Alam, nous embarquant, au fil de ses albums et de ses concerts dans un univers où conscience et onirisme font bon ménage, une ballade généreuse qui fait du bien à nos corps tout en ouvrant à nos esprits. Après plus de 8500 concerts, 3 albums et un EP remarqués aussi bien par le public que par les critiques, Alam reprend son bâton de pèlerin pour porter la bonne parole d’un reggae profond et intense, évoluant avec le temps vers des sons modernes bien lourds, ajoutant des touches de rap, ragga à ses mélodies entêtantes
NOUVEL ALBUM RISE 23/02/2024 https://biglink.to/AlamFanlinkG
CONCERT .
Bar Isobar 18 rue des voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Concert Alam Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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