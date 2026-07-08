Concert Aldebert Zénith du Grand Nancy Maxéville

Informations pratiques

Maxéville

Concert Aldebert

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-05 19:00:00

fin : 2027-02-05 21:00:00

Date(s) :

2027-02-05

Enfantillages a 18 ans ? Non mais c’est n’imp’ ! Autant dire qu’il n’a jamais été question pour Aldebert de passer à l’âge adulte et qu’il compte bien garder son âme d’enfant !

Alors quoi de mieux pour conjurer le sort, que de fêter ça dignement en créant un spectacle anniversaire autour d’une sélection de chansons issues de tous les albums ? Un concert drôle, poétique, théâtral et rock’n’roll qui convie ‘petits, moyens, grands et géants’ à venir passer un moment unique et intergénérationnel ! Tout public

29 .

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

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English :

Childish antics at 18? No way—that’s ridiculous! Suffice it to say, there was never any question of Aldebert growing up, and he fully intends to keep his childlike spirit!

So what better way to ward off fate than to celebrate in style by putting on a birthday show featuring a selection of songs from all his albums? A funny, poetic, theatrical, and rock ’n’ roll concert that invites “little ones, medium-sized ones, big ones, and giants” to come and enjoy a unique, intergenerational experience!%A0

L’événement Concert Aldebert Maxéville a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY