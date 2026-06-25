Concert Alela Diane BP 47 Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence

Concert Alela Diane

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:00:00

fin : 2026-11-10 20:00:00

Date(s) :

2026-11-10

Une indie folk américaine à la fois apaisée, moderne et puissante. Un concert intime et diablement habité.

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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr

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English :

American indie folk that’s at once soothing, modern, and powerful. An intimate and incredibly lively concert.

L’événement Concert Alela Diane Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme