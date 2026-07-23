CONCERT Alela Diane + Two Runner Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Alela Diane + Two Runner

58bis Rue Saint-Leu Amiens Somme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

JEU. 15 OCTOBRE 2026

20:00

Alela Diane (Folk | FR

Si ses derniers projets étaient principalement en solo, Alela aspirait à emprunter une nouvelle direction. Grattant sa guitare sous les combles de sa maison victorienne datant de 1892, elle a vu naître de nouvelles chansons dans la lumière poussiéreuse — ainsi qu’un désir profond de les faire vivre à plusieurs.

Avec un album de 11 titres, tour à tour apaisants, bruts ou envolées cinématographiques, la voix mélodieuse d’Alela s’impose comme un instrument vibrant et bouleversant. Les textes révèlent une artiste dotée d’une force singulière, celle d’affronter la douleur sans s’y perdre, une qualité qu’elle a affinée au fil de sa vie de compositrice.

Avec Who’s Keeping Time ?, Alela Diane transforme le deuil en rassemblement, consolidant sa place comme force vivante et essentielle du folk contemporain — portée par la communauté, l’instant et la puissance intemporelle de la musique.

Two Runner (Folk | USA)

Au cœur de l’excitation et de l’incertitude qu’accompagnent les nouveaux départs, Paige Anderson, membre du duo Two Runner, explore à travers ses chansons des questions profondes et universelles, avec un équilibre subtil entre douceur et détermination. Portée par une écriture intime et une instrumentation riche, elle puise dans les traditions du bluegrass, de l’old-time et de la folk pour façonner un univers musical personnel, à la fois sincère, vibrant et empreint d’énergie.

Sur les routes depuis sa plus tendre enfance, Paige Anderson consacre depuis près de dix ans son énergie à construire sa propre carrière artistique. Elle a eu l’occasion de se produire en première partie d’artistes majeurs tels que Sierra Ferrell, Watchhouse et Molly Tuttle.

JEU. 15 OCTOBRE 2026

20:00

Alela Diane (Folk | FR

Si ses derniers projets étaient principalement en solo, Alela aspirait à emprunter une nouvelle direction. Grattant sa guitare sous les combles de sa maison victorienne datant de 1892, elle a vu naître de nouvelles chansons dans la lumière poussiéreuse — ainsi qu’un désir profond de les faire vivre à plusieurs.

Avec un album de 11 titres, tour à tour apaisants, bruts ou envolées cinématographiques, la voix mélodieuse d’Alela s’impose comme un instrument vibrant et bouleversant. Les textes révèlent une artiste dotée d’une force singulière, celle d’affronter la douleur sans s’y perdre, une qualité qu’elle a affinée au fil de sa vie de compositrice.

Avec Who’s Keeping Time ?, Alela Diane transforme le deuil en rassemblement, consolidant sa place comme force vivante et essentielle du folk contemporain — portée par la communauté, l’instant et la puissance intemporelle de la musique.

Two Runner (Folk | USA)

Au cœur de l’excitation et de l’incertitude qu’accompagnent les nouveaux départs, Paige Anderson, membre du duo Two Runner, explore à travers ses chansons des questions profondes et universelles, avec un équilibre subtil entre douceur et détermination. Portée par une écriture intime et une instrumentation riche, elle puise dans les traditions du bluegrass, de l’old-time et de la folk pour façonner un univers musical personnel, à la fois sincère, vibrant et empreint d’énergie.

Sur les routes depuis sa plus tendre enfance, Paige Anderson consacre depuis près de dix ans son énergie à construire sa propre carrière artistique. Elle a eu l’occasion de se produire en première partie d’artistes majeurs tels que Sierra Ferrell, Watchhouse et Molly Tuttle. .

58bis Rue Saint-Leu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

THURSDAY, OCTOBER 15, 2026

8:00 p.m.

Alela Diane (Folk | FR

Although her most recent projects were primarily solo, Alela was eager to take a new direction. Strumming her guitar in the attic of her Victorian home dating back to 1892, she watched new songs come to life in the dusty light—along with a deep desire to share them with others.

With an 11-track album featuring songs that are by turns soothing, raw, or cinematic, Alela’s melodious voice stands out as a vibrant and moving instrument. The lyrics reveal an artist endowed with a singular strength—the ability to confront pain without getting lost in it—a quality she has honed throughout her life as a songwriter.

With *Who’s Keeping Time?*, Alela Diane transforms grief into a gathering, cementing her place as a vital and essential force in contemporary folk—driven by community, the moment, and the timeless power of music.

Two Runner (Folk | USA)

Amid the excitement and uncertainty that accompany new beginnings, Paige Anderson, a member of the duo Two Runner, explores profound and universal questions through her songs, striking a subtle balance between tenderness and determination. Driven by intimate songwriting and rich instrumentation, she draws on the traditions of bluegrass, old-time, and folk to craft a personal musical world that is at once sincere, vibrant, and full of energy.

On the road since her earliest childhood, Paige Anderson has devoted nearly ten years to building her own artistic career. She has had the opportunity to open for major artists such as Sierra Ferrell, Watchhouse, and Molly Tuttle.

L’événement CONCERT Alela Diane + Two Runner Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS