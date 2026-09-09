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Concert | Ali Veejay à La Gabarre La Gabarre Cognac

mercredi 14 octobre 2026 · La Gabarre · Cognac

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Gabarre
Adresse
39 Rue de Bellefonds
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Concert | Ali Veejay à La Gabarre

La Gabarre 39 Rue de Bellefonds Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 19:00:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Un mercredi par mois, rendez-vous à La Gabare à 19h et venez découvrir les artistes de votre région. Ce mercredi, c’est Ali Veejay qui se produira sur scène.
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La Gabarre 39 Rue de Bellefonds Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06  contact@lesabattoirs-cognac.fr

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English :

One Wednesday a month, meet us at %E0 La Gabare %E0 at 7 p.m. and come discover artists from your region. This Wednesday, Ali Veejay will be performing on stage.

L’événement Concert | Ali Veejay à La Gabarre Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac

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