Concert | Ali Veejay à La Gabarre La Gabarre Cognac
mercredi 14 octobre 2026 · La Gabarre · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Concert | Ali Veejay à La Gabarre
La Gabarre 39 Rue de Bellefonds Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 19:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Un mercredi par mois, rendez-vous à La Gabare à 19h et venez découvrir les artistes de votre région. Ce mercredi, c’est Ali Veejay qui se produira sur scène.
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La Gabarre 39 Rue de Bellefonds Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr
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English :
One Wednesday a month, meet us at %E0 La Gabare %E0 at 7 p.m. and come discover artists from your region. This Wednesday, Ali Veejay will be performing on stage.
L’événement Concert | Ali Veejay à La Gabarre Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac
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