Concert Alla Breve Place de l’Église Carnac

Informations pratiques

Carnac

Concert Alla Breve

Place de l’Église Eglise St Cornély Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Ensemble de musique de chambre Alla Breve , Voyage musical à travers l’Europe.

Alla Breve est un terme musical italien qui invite à diviser par deux la durée des notes le rythme à la brève consiste à doubler la vitesse d’exécution d’un morceau de musique.

L’ensemble de musique de chambre Alla Breve propose un programme où se mêlent tradition classique, élan romantique et influences nationales avec des œuvres de compositeurs célèbres (Mozart, Brahms, Dvorak…) et de belles pages d’auteurs moins connus (Bruch, Lessel…). Enfin, la mélodie française sera mise en valeur avec des airs pour soprano de Massenet et Fauré.

Entrée payante = 15€ Tarif réduit (groupes/étudiants/ lycéens) = 10€

Gratuité pour les moins de 15 ans.

Billetterie sur place à partir de 20h .

Place de l’Église Eglise St Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 98 52 57 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Alla Breve Carnac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT DE CARNAC