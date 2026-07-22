Concert Allegro Festival 2ème Édition Le Génie de J. S. Bach Église Saint-Pierre d’Airvault Airvault

Informations pratiques

Airvault

Concert Allegro Festival 2ème Édition Le Génie de J. S. Bach

Église Saint-Pierre d’Airvault 5 Rue du Dépot Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Airvault Allegro Festival revient pour sa deuxième édition ! Pour cette dernière soirée, l’ensemble baroque Les Sénéchaux, résident du festival, met à l’honneur les grands chefs-d’œuvre orchestraux du maître sur instruments d’époque. Pour l’occasion, la soprano Myrsini Margariti et le flûtiste Zacharias Tarpagkos subliment ce programme d’exception. Après le grand succès de l’année dernière, la charmante ville d’Airvault accueille une nouvelle série de huit évènements exceptionnels de musique classique. Ce festival a été créé sous l’impulsion de George Petrou, chef d’orchestre, pianiste et metteur en scène de renommée internationale. Rendez-vous à l’abbatiale Saint-Pierre d’Airvault à 20 h 30. Tarifs Entrée individuelle 13 € / Moins de 14 ans gratuit Forfaits 4 concerts 45 € et 8 concerts 80 €. Réservation obligatoire. Informations et réservations sur info@airvaultallegro.com .

Église Saint-Pierre d’Airvault 5 Rue du Dépot Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine info@airvaultallegro.com

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English : Concert Allegro Festival 2ème Édition Le Génie de J. S. Bach

L’événement Concert Allegro Festival 2ème Édition Le Génie de J. S. Bach Airvault a été mis à jour le 2026-07-22 par CC Airvaudais Val du Thouet