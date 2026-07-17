Concert Allegro Festival 2ème Édition Quartet Gara Château Les Sénéchaux Airvault
lundi 10 août 2026 · Château Les Sénéchaux · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Concert Allegro Festival 2ème Édition Quartet Gara
Château Les Sénéchaux 12 Route de Soulièvres Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Airvault Allegro Festival revient pour sa deuxième édition ! Pour cette septième soirée, laissez-vous guider par Quartet Gara. Cet ensemble de renommée mondiale vous invite à redécouvrir les œuvres de Haydn, Mendelssohn et Beethoven.
Une expérience musicale authentique, brillamment interprétée sur des instruments d’époque. Après le grand succès de l’année dernière, la charmante ville d’Airvault accueille une nouvelle série de huit évènements exceptionnels de musique classique. Ce festival a été créé sous l’impulsion de George Petrou, chef d’orchestre, pianiste et metteur en scène de renommée internationale. Rendez-vous au Château de Sénéchaux à 20 h 30. Tarifs Entrée individuelle 13 € / Moins de 14 ans gratuit Forfaits 4 concerts 45 € et 8 concerts 80 €. Réservation obligatoire. Informations et réservations sur info@airvaultallegro.com .
Château Les Sénéchaux 12 Route de Soulièvres Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine info@airvaultallegro.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Allegro Festival 2ème Édition Quartet Gara
L’événement Concert Allegro Festival 2ème Édition Quartet Gara Airvault a été mis à jour le 2026-07-17 par CC Airvaudais Val du Thouet
À voir aussi à Airvault (Deux-Sèvres)
- Heure du conte à la piscine Airvault 23 juillet 2026
- Festival le Rêve de l’Aborigène Airvault 24 juillet 2026
- Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault 25 juillet 2026
- Concert Allegro Festival 2ème Édition Récital de piano Titos Gouvelis Château Les Sénéchaux Airvault 26 juillet 2026
- Escape Game au Musée Airvault 27 juillet 2026