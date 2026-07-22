CONCERT Alma Rechtman + Joni Île Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Alma Rechtman + Joni Île

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

VEN. 2 OCTOBRE 2026

20:00

Alma Rechtman (Chanson / Jazz | FR)

Alma Rechtman est une autrice compositrice qui raconte ses amours, ses espoirs, ses monstres et ses joies dans des chansons intimistes. Sa voix rauque, parfois à la limite de la rupture, porte des textes qui disent l’amour, l’abandon, la solitude, la colère douce aussi.

Son projet est une déclaration d’amour à la pop, au soul, aux femmes et à la folk. C’est entre les silences et les respirations que les phrases prennent vie, se déploient. Ses chansons sont des poèmes écorchés qui n’en finissent pas de nous surprendre, incarnés par une voix puissante et d’une maturité qui ne semble parfois pas vraiment être celle de son âge.

Son premier EP sortira en 2026. D’ici là, elle entame une résidence à l’Archipel, Archives Intimes à la rentrée 2025 — un laboratoire scénique, une invitation à voir naître les chansons, à les entendre avant qu’elles ne soient “prêtes”. Et elle dévoile un premier single Je veux être dans tes bras.

Quand Alma frappe dans ses mains, la musique en coule.

Joni île (Pop Folk | FR)

Des sujets à portée de tous·tes mis en mots subtilement, de la pop-folk légère, c’est la recette miracle et efficace derrière les morceaux entêtants que Joni île confectionne depuis le début de son projet musical en 2020.

VEN. 2 OCTOBRE 2026

20:00

Alma Rechtman (Chanson / Jazz | FR)

Alma Rechtman est une autrice compositrice qui raconte ses amours, ses espoirs, ses monstres et ses joies dans des chansons intimistes. Sa voix rauque, parfois à la limite de la rupture, porte des textes qui disent l’amour, l’abandon, la solitude, la colère douce aussi.

Son projet est une déclaration d’amour à la pop, au soul, aux femmes et à la folk. C’est entre les silences et les respirations que les phrases prennent vie, se déploient. Ses chansons sont des poèmes écorchés qui n’en finissent pas de nous surprendre, incarnés par une voix puissante et d’une maturité qui ne semble parfois pas vraiment être celle de son âge.

Son premier EP sortira en 2026. D’ici là, elle entame une résidence à l’Archipel, Archives Intimes à la rentrée 2025 — un laboratoire scénique, une invitation à voir naître les chansons, à les entendre avant qu’elles ne soient “prêtes”. Et elle dévoile un premier single Je veux être dans tes bras.

Quand Alma frappe dans ses mains, la musique en coule.

Joni île (Pop Folk | FR)

Des sujets à portée de tous·tes mis en mots subtilement, de la pop-folk légère, c’est la recette miracle et efficace derrière les morceaux entêtants que Joni île confectionne depuis le début de son projet musical en 2020. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

FRI., OCTOBER 2, 2026

8:00 p.m.

Alma Rechtman (Singer-Songwriter / Jazz | FR)

Alma Rechtman is a singer-songwriter who shares her loves, hopes, demons, and joys through intimate songs. Her husky voice, sometimes on the verge of breaking, carries lyrics that speak of love, abandonment, loneliness, and gentle anger as well.

Her project is a declaration of love for pop, soul, women, and folk. It is in the silences and breaths that the phrases come to life and unfold. Her songs are raw, unvarnished poems that never cease to surprise us, brought to life by a powerful voice with a maturity that at times seems beyond her years.

Her first EP will be released in 2026. In the meantime, she’s beginning a residency at L’Archipel, *Archives Intimes*, in the fall of 2025— a live music lab—an invitation to witness songs being born, to hear them before they’re “ready.” And she’s unveiling her first single: “Je veux être dans tes bras.”

When Alma claps her hands, the music flows.

Joni %EEle (Pop Folk | FR)

Topics relevant to everyone, subtly put into words, light pop-folk— that’s the magical and effective formula behind the captivating tracks Joni %EEle has been crafting since the start of her musical project in 2020.

L’événement CONCERT Alma Rechtman + Joni Île Amiens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT D’AMIENS