Concert – Aloïse Sauvage & Madeleine Cazenave + Momoko Gill, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Informations pratiques

Concert – Aloïse Sauvage & Madeleine Cazenave + Momoko Gill Mercredi 23 septembre, 20h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée payante sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00

Dans la continuité d’un partenariat engagé depuis 2016, L’Aéronef revient à l’auditorium du Conservatoire de Lille pour y faire résonner les talents de la scène actuelle.

SUSTAIN, c’est un laboratoire d’idées et de sons : un week-end de concerts, de rencontres et de réflexions, mené avec une multitude de partenaires à travers toute la métropole.

Et parce qu’un autre live est possible, L’Aéronef s’associe au Conservatoire pour proposer un concert exceptionnel dans un cadre unique : l’auditorium du Conservatoire de Lille.

À cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir Aloïse Sauvage & Madeleine Cazenave + Momoko Gill !

Rencontre sensible entre l’univers de la chanteuse Aloïse Sauvage et celui de la pianiste de jazz Madeleine Cazenave. Ici les répertoires se mêlent, se répondent et se réinventent entre langage corporel étudié et langue de Molière chahutée d’un côté et compositions néo-classique et jazz de l’autre.

Figure montante des scènes jazz et expérimentales londonienne, la batteuse, compositrice et chanteuse Momoko Gill développe une musique sensible aux multiples influences. Entre jazz, soul et textures électroniques, elle nous entraîne dans un univers rêveur et envoûtant.

INFORMATIONS

Mercredi 23 septembre 2026 – 20h00

Auditorium du Conservatoire de Lille, Place du Concert, Lille

Entrée payante, réservation sur le site de l’Aéronef

Pour la billetterie c’est ici !

Ce concert s’inscrit dans une démarche de diffusion musicale en lien avec les esthétiques enseignées au conservatoire et vise à renforcer les passerelles entre les pratiques artistiques professionnelles et pédagogiques.

Dans le cadre d’actions développées avec le département Musiques Actuelles Amplifiées de l’École Supérieure Musique et Danse – Hauts-de-France – Lille.

⚠️ Le Conservatoire n’étant pas l’organisateur de cet événement, il ne sera pas en mesure de répondre à vos questions. Pour toute demande d’information, merci de vous adresser directement à l’Aéronef.⚠️

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr/agenda/sustain-conservatoire26 »}] [{« link »: « https://aeronef.fr/agenda/sustain-conservatoire26 »}]

SUSTAIN [L’Aéronef x Conservatoire]