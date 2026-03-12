Concert Alt Club #5 CQ Wrestling + Dj Set Tumulte Angoulême
vendredi 18 septembre 2026 · Tumulte · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Concert Alt Club #5 CQ Wrestling + Dj Set
Tumulte 2 rue de Beaulieu Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Deux fois par trimestre, La Nef vous invite à Tumulte pour un nouveau rendez-vous où vous allez aimer vous laisser surprendre. Alt Club est une soirée dédiée à la découverte d’artistes émergents, venus jouer pour la première fois à Angoulême.
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Tumulte 2 rue de Beaulieu Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com
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English :
Twice a quarter, La Nef invites you to Tumulte for a new rendez-vous where you’re sure to be surprised. Alt Club is an evening dedicated to discovering emerging artists who have come to Angoulême to play for the first time.
L’événement Concert Alt Club #5 CQ Wrestling + Dj Set Angoulême a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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