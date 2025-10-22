Concert Alte Voce Place de La Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton
samedi 9 mai 2026.
Place de La Madeleine Eglise Sainte-Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton Eure
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 22:30:00
2026-05-09
Chants, musiques et polyphonies de Corse.
Le samedi9 mai 2026 à 20h30.
À l’église Sainte-Madeleine de Verneuil d’Avre et d’Iton (place de la Madeleine, 27130).
Durée 2h. Avec entracte de 15min.
Ouvertures des portes 19h45.
Tout public, conseillé à partir de 10-11 ans.
Accès PMR.
Tarifs
– Plein 20 € par personne.
– Réduit 15 € par personne, à partir de 8 personnes.
Réservation obligatoire
Billetterie à l’office de tourisme Normandie Sud Eure (129, place de la Madeleine 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton), jusqu’au vendredi 7 mai 2026.
Paiements acceptés CB, espèces
Billetterie sur place 30 minutes avant le début du concert. .
Place de La Madeleine Eglise Sainte-Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 accueil@normandie-sud-tourisme.fr
