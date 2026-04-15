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Découvrez Bicloune et testez un VAE!, Espace France Services de Verneuil, Verneuil d’Avre et d’Iton

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Découvrez Bicloune et testez un VAE!, Espace France Services de Verneuil, Verneuil d’Avre et d’Iton lundi 18 mai 2026.

Lieu : Espace France Services de Verneuil

Adresse : 119 Place de la Madeleine, 27130 Verneuil-sur-Avre

Ville : 27130 Verneuil d'Avre et d'Iton

Département : Eure

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Découvrez Bicloune et testez un VAE! Lundi 18 mai, 15h00 Espace France Services de Verneuil Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T15:00:00+02:00 – 2026-05-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-18T15:00:00+02:00 – 2026-05-18T18:00:00+02:00

Rendez-vous dans votre France Services pour découvrir Bicloune, le vélo à assistance éléctrique (VAE) en location moyenne durée en Normandie Sud Eure.

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Espace France Services de Verneuil 119 Place de la Madeleine, 27130 Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Verneuil-sur-Avre Eure Normandie
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