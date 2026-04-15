Découvrez Bicloune et testez un VAE!, Espace France Services de Verneuil, Verneuil d’Avre et d’Iton

Découvrez Bicloune et testez un VAE! Lundi 18 mai, 15h00 Espace France Services de Verneuil Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T15:00:00+02:00 – 2026-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T15:00:00+02:00 – 2026-05-18T18:00:00+02:00

Rendez-vous dans votre France Services pour découvrir Bicloune, le vélo à assistance éléctrique (VAE) en location moyenne durée en Normandie Sud Eure.

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Espace France Services de Verneuil 119 Place de la Madeleine, 27130 Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Verneuil-sur-Avre Eure Normandie

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