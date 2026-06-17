Concert Amadeus ! Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère dimanche 29 novembre 2026.

Romans-sur-Isère

Concert Amadeus ! Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 17:00:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Orchestre symphonique Amplitude dirigé par JC Dunand.

Solistes Aude-Liesse Michel (piano), Clémence Lévy (soprano), Matthieu Justine (ténor).



C’est avec Mozart que Drômans Cadences fête les 10 ans de sa saison Musifolia.

.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Amplitude Symphony Orchestra, conducted by JC Dunand.

Soloists: Aude-Liesse Michel (piano), Clémence Lévy (soprano), Matthieu Justine (tenor).



Dr%F4mans Cadences is celebrating the 10th anniversary of its Musifolia season with Mozart.

L’événement Concert Amadeus ! Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme