Concert « Amor de luenh », Bibliothèque De Najac, Najac

Informations pratiques

Concert « Amor de luenh » Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque De Najac Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Concert Amor de luènh

Avec François Lagarrigue (Guitare), Alexandre Cajarc de Lagarrigue (Saxophone ténor) et Amandine Rey (Chant)

« Amor de luènh » cela veut dire « Amour de loin » en occitan. C’est également le nom de ce trio qui a décidé de décliner la bossa nova et sa chaleur universelle sur des accents de langue d’oc. Un ensemble chaleureux et dynamique, qui vous entrainera avec douceur sur les chemins de la musique brésilienne, jusqu’au swing manouche.

Tout public

Durée : 1h15

Bibliothèque De Najac 20 Rue du Bourguet 12270 Najac Najac 12270 Aveyron Occitanie 0565297998 https://najac.fr

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©Amor de luenh