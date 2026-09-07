Concert « Amor de luenh », Bibliothèque De Najac, Najac
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque De Najac · Najac
Informations pratiques
Concert « Amor de luenh » Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque De Najac Aveyron
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Concert Amor de luènh
Avec François Lagarrigue (Guitare), Alexandre Cajarc de Lagarrigue (Saxophone ténor) et Amandine Rey (Chant)
« Amor de luènh » cela veut dire « Amour de loin » en occitan. C’est également le nom de ce trio qui a décidé de décliner la bossa nova et sa chaleur universelle sur des accents de langue d’oc. Un ensemble chaleureux et dynamique, qui vous entrainera avec douceur sur les chemins de la musique brésilienne, jusqu’au swing manouche.
Tout public
Durée : 1h15
Bibliothèque De Najac 20 Rue du Bourguet 12270 Najac Najac 12270 Aveyron Occitanie 0565297998 https://najac.fr
Biblis en folie 2026
©Amor de luenh
À voir aussi à Najac (Aveyron)
- Concert au Camping des Etoiles Charly Fiasco Najac 11 septembre 2026
- Forum des associations de Najac Najac 13 septembre 2026
- Initiation au jeu de quilles de huit Najac 13 septembre 2026
- Concert au Camping des Etoiles Iriwan Najac 18 septembre 2026
- Exposition « La Maison du Gouverneur en chantier », Maison du Gouverneur – CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue, Najac 19 septembre 2026