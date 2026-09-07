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Concert « Amor de luenh », Bibliothèque De Najac, Najac

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque De Najac · Najac

Concert « Amor de luenh », Bibliothèque De Najac, Najac

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque De Najac
Adresse
20 Rue du Bourguet 12270 Najac
Ville
12270 Najac
Département
Aveyron

Concert « Amor de luenh » Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque De Najac Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Concert Amor de luènh
Avec François Lagarrigue (Guitare), Alexandre Cajarc de Lagarrigue (Saxophone ténor) et Amandine Rey (Chant)
« Amor de luènh » cela veut dire « Amour de loin » en occitan. C’est également le nom de ce trio qui a décidé de décliner la bossa nova et sa chaleur universelle sur des accents de langue d’oc. Un ensemble chaleureux et dynamique, qui vous entrainera avec douceur sur les chemins de la musique brésilienne, jusqu’au swing manouche.
Tout public
Durée : 1h15

Bibliothèque De Najac 20 Rue du Bourguet 12270 Najac Najac 12270 Aveyron Occitanie 0565297998 https://najac.fr
Biblis en folie 2026

©Amor de luenh

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