Initiation au jeu de quilles de huit Najac
dimanche 13 septembre 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Initiation au jeu de quilles de huit
Najac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Dans le cadre de la journée des associations de Najac, la Quille Najacoise organise initiations et démonstrations au jeu de quilles de 8. Tous public. Gratuit, le dimanche 13 septembre, sur la place du Sol de la Dime.
Renseignements: 06 79 93 25 28 claude.souyri@orange.fr .
Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 79 93 25 28 claude.souyri@orange.fr
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English :
As part of Najac’s Associations Day, the Quille Najacoise is hosting introductory sessions and demonstrations of the game of 8-pin bowling. Open to all. Free admission, Sunday, September 13, at Place du Sol de la Dime.
L’événement Initiation au jeu de quilles de huit Najac a été mis à jour le 2026-08-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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