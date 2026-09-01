Forum des associations de Najac Najac
dimanche 13 septembre 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Forum des associations de Najac
6 rue La Peyrade Najac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Venez découvrir et peut être adhérer à une association sportive ou culturelle de Najac ! De nombreuses associations pour tous les goûts !
Dimanche 13 septembre se tiendra le rendez-vous annuel des associations du village de 10h à 17h à la salle des fêtes de Najac.
Une vingtaine de stands, défis et formation échecs, pressage de pommes, consultation des habitants, heux de société…
Au programme
10h-12h / 14h-17h Initiation jeux de quilles de huit (place du Sol de la Dîme)
10h15 Marche à pied de 4km (rendez-vous 10h)
12h-14h Repas (réservation avant le 10/09 au 09 99 75 97 03)
12h-13h Orchestre du carnaval de Vaour (déambulation du marché à la salle des fêtes)
Buvette et crêpes gérer par les lieux communs
Pour plus d’information contact@najac.fr .
6 rue La Peyrade Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 99 75 97 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover and maybe join one of Najac’s sports or cultural associations! There’s something for everyone!
L’événement Forum des associations de Najac Najac a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Najac (Aveyron)
- Concert au Camping des Etoiles Charly Fiasco Najac 11 septembre 2026
- Initiation au jeu de quilles de huit Najac 13 septembre 2026
- Concert au Camping des Etoiles Iriwan Najac 18 septembre 2026
- Exposition « La Maison du Gouverneur en chantier », Maison du Gouverneur – CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue, Najac 19 septembre 2026
- Visite guidée de la Maison du Gouverneur, Maison du Gouverneur – CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue, Najac 19 septembre 2026