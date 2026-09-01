Informations pratiques

Najac

Forum des associations de Najac

6 rue La Peyrade Najac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Venez découvrir et peut être adhérer à une association sportive ou culturelle de Najac ! De nombreuses associations pour tous les goûts !

Dimanche 13 septembre se tiendra le rendez-vous annuel des associations du village de 10h à 17h à la salle des fêtes de Najac.

Une vingtaine de stands, défis et formation échecs, pressage de pommes, consultation des habitants, heux de société…



Au programme

10h-12h / 14h-17h Initiation jeux de quilles de huit (place du Sol de la Dîme)

10h15 Marche à pied de 4km (rendez-vous 10h)

12h-14h Repas (réservation avant le 10/09 au 09 99 75 97 03)

12h-13h Orchestre du carnaval de Vaour (déambulation du marché à la salle des fêtes)



Buvette et crêpes gérer par les lieux communs



Pour plus d’information contact@najac.fr .

6 rue La Peyrade Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 99 75 97 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover and maybe join one of Najac’s sports or cultural associations! There’s something for everyone!

L’événement Forum des associations de Najac Najac a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)