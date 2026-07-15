Concert Amours d’été Nuit chaude aux accents méditerranéens Rives de Meurthe Nancy
samedi 18 juillet 2026 · Rives de Meurthe · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Amours d’été Nuit chaude aux accents méditerranéens
Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
18h 20h Blindtest par Les Bonnasses (Nancy)
20h 20h30 + 21h50 23h Zouzou Airlines aka Naala & James Djinn (dj set oriental/grec/slave / Strasbourg)
20h30 21h50 Exotica Lunatica (electropop grecque)Tout public
0 .
Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
6:00 p.m. 8:00 p.m.: Blind Test by Les Bonnasses (Nancy)%A0
8:00 p.m. 8:30 p.m. + 9:50 p.m. 11:00 PM: Zouzou Airlines aka Naala & James Djinn (Oriental/Greek/Slavic DJ set / Strasbourg)%A0
8:30 PM 9:50 PM: Exotica Lunatica (Greek electropop)
L’événement Concert Amours d’été Nuit chaude aux accents méditerranéens Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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