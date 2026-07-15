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AGENDA · Nancy

Concert Amours d’été Nuit chaude aux accents méditerranéens Rives de Meurthe Nancy

samedi 18 juillet 2026 · Rives de Meurthe · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rives de Meurthe
Adresse
Plage des 2 Rives, La Méchelle
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Concert Amours d’été Nuit chaude aux accents méditerranéens

Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :
2026-07-18

18h 20h Blindtest par Les Bonnasses (Nancy) 
20h 20h30 + 21h50 23h Zouzou Airlines aka Naala & James Djinn (dj set oriental/grec/slave / Strasbourg) 
20h30 21h50 Exotica Lunatica (electropop grecque)Tout public
0  .

Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

6:00 p.m. 8:00 p.m.: Blind Test by Les Bonnasses (Nancy)%A0
8:00 p.m. 8:30 p.m. + 9:50 p.m. 11:00 PM: Zouzou Airlines aka Naala & James Djinn (Oriental/Greek/Slavic DJ set / Strasbourg)%A0
8:30 PM 9:50 PM: Exotica Lunatica (Greek electropop)

L’événement Concert Amours d’été Nuit chaude aux accents méditerranéens Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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