Nancyphonies 2026 Soirée Lyrique Charlotte & Aäron Wajnberg Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy
Nancyphonies 2026 Soirée Lyrique Charlotte & Aäron Wajnberg Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy vendredi 17 juillet 2026.
Nancy
Nancyphonies 2026 Soirée Lyrique Charlotte & Aäron Wajnberg
Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 19:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.
Charlotte Wajnberg, lauréate du prestigieux Concours international de musique Queen Elisabeth 2018, elle a également remporté le Prix du public (Klara/Canvas), qui a lancé sa carrière d’opéra internationale.
Loué pour sa profonde profondeur expressive et sa perspicacité musicale, Aaron Wajnberg est largement considéré comme l’un des pianistes les plus distingués de sa génération.
Gustav MAHLER
Des Antonius von Padua Fischpredigt
Wo die schönen Trompeten blasen
Wer hat dies Liedlein erdacht?
Franz SCHUBERT
Mélodie hongroise in si mineur D 817 piano
Ernest CHAUSSON
Le Colibri
Dans la forêt du charme et de l’enchantement
Le Papillon
Joaquín TURINA
Poema en forma de canciones, op.19
– Dedicatoria
– Nunca olvida
– Cantares
– Los dos miedos
– Las locas por amor
Claude DEBUSSY
Estampes piano
– La soirée dans Grenade
Leonard BERNSTEIN
Piccola Serenata
My House
Peter, Peter
SilhouetteTout public
25 .
Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net
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English :
For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.
Charlotte Wajnberg, winner of the prestigious Queen Elisabeth International Music Competition 2018, also won the Audience Prize (Klara/Canvas), which launched her international opera career.
Praised for his profound expressive depth and musical insight, Aaron Wajnberg is widely regarded as one of the most distinguished pianists of his generation.
Gustav MAHLER
Des Antonius von Padua Fischpredigt
Wo die schönen Trompeten blasen
Wer hat dies Liedlein erdacht?
Franz SCHUBERT
Hungarian Melody in B minor D 817 piano
Ernest CHAUSSON
The Hummingbird
In the forest of charm and enchantment
The Butterfly
Joaquín TURINA
Poema en forma de canciones, Op.19
– Dedicatoria
– Nunca olvida
– Cantares
– Los dos miedos
– Las locas por amor
Claude DEBUSSY
Estampes piano
– Evening in Granada
Leonard BERNSTEIN
Piccola Serenata
My House
Peter, Peter
Silhouette
L’événement Nancyphonies 2026 Soirée Lyrique Charlotte & Aäron Wajnberg Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY
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