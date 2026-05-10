Nancyphonies 2026 Soirée Lyrique Charlotte & Aäron Wajnberg Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy

Nancy

Nancyphonies 2026 Soirée Lyrique Charlotte & Aäron Wajnberg

Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 19:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

Charlotte Wajnberg, lauréate du prestigieux Concours international de musique Queen Elisabeth 2018, elle a également remporté le Prix du public (Klara/Canvas), qui a lancé sa carrière d’opéra internationale.

Loué pour sa profonde profondeur expressive et sa perspicacité musicale, Aaron Wajnberg est largement considéré comme l’un des pianistes les plus distingués de sa génération.

Gustav MAHLER

Des Antonius von Padua Fischpredigt

Wo die schönen Trompeten blasen

Wer hat dies Liedlein erdacht?

Franz SCHUBERT

Mélodie hongroise in si mineur D 817 piano

Ernest CHAUSSON

Le Colibri

Dans la forêt du charme et de l’enchantement

Le Papillon

Joaquín TURINA

Poema en forma de canciones, op.19

– Dedicatoria

– Nunca olvida

– Cantares

– Los dos miedos

– Las locas por amor

Claude DEBUSSY

Estampes piano

– La soirée dans Grenade

Leonard BERNSTEIN

Piccola Serenata

My House

Peter, Peter

SilhouetteTout public

25 .

Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

Charlotte Wajnberg, winner of the prestigious Queen Elisabeth International Music Competition 2018, also won the Audience Prize (Klara/Canvas), which launched her international opera career.

Praised for his profound expressive depth and musical insight, Aaron Wajnberg is widely regarded as one of the most distinguished pianists of his generation.

Gustav MAHLER

Des Antonius von Padua Fischpredigt

Wo die schönen Trompeten blasen

Wer hat dies Liedlein erdacht?

Franz SCHUBERT

Hungarian Melody in B minor D 817 piano

Ernest CHAUSSON

The Hummingbird

In the forest of charm and enchantment

The Butterfly

Joaquín TURINA

Poema en forma de canciones, Op.19

– Dedicatoria

– Nunca olvida

– Cantares

– Los dos miedos

– Las locas por amor

Claude DEBUSSY

Estampes piano

– Evening in Granada

Leonard BERNSTEIN

Piccola Serenata

My House

Peter, Peter

Silhouette

L’événement Nancyphonies 2026 Soirée Lyrique Charlotte & Aäron Wajnberg Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY