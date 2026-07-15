UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nancy

Concert Métropolis Nancy

samedi 18 juillet 2026 · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
23:05:00
Adresse
Place Stanislas
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif

Nancy

Concert Métropolis

Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 23:05:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Juste après le mapping.

Un ensemble de percussion atypique au service d’une musique énergique !Tout public
  .

Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 29 44 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Right after the mapping.

An unconventional percussion ensemble bringing energetic music to life!

L’événement Concert Métropolis Nancy a été mis à jour le 2026-07-10 par DESTINATION NANCY

À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)