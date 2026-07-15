AGENDA · Nancy
Concert Métropolis Nancy
samedi 18 juillet 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Métropolis
Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 23:05:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Juste après le mapping.
Un ensemble de percussion atypique au service d’une musique énergique !Tout public
.
Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 29 44 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Right after the mapping.
An unconventional percussion ensemble bringing energetic music to life!
L’événement Concert Métropolis Nancy a été mis à jour le 2026-07-10 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Ateliers, stages de loisirs Nos amies les bêtes Muséum-Aquarium de Nancy Nancy 15 juillet 2026
- Atelier Sous le Même Toit MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY Nancy 15 juillet 2026
- Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Typo-folies Musée de l’École de Nancy Nancy 15 juillet 2026
- Nancyphonies 2026 Les jours heureux Quintette le bateau ivre Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy 15 juillet 2026
- Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Au fil des lignes Musée des Beaux-Arts Nancy 16 juillet 2026