Informations pratiques

Nancy

Concert Métropolis

Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 23:05:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Juste après le mapping.

Un ensemble de percussion atypique au service d’une musique énergique !Tout public

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Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 29 44 70

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English :

Right after the mapping.

An unconventional percussion ensemble bringing energetic music to life!

L’événement Concert Métropolis Nancy a été mis à jour le 2026-07-10 par DESTINATION NANCY