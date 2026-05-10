Nancyphonies 2026 Récital de piano Albert Mamriev Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy

Nancy

Nancyphonies 2026 Récital de piano Albert Mamriev

Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

Le célèbre pianiste Albert Mamriev a pris de l’importance à l’échelle internationale en 2008 lorsqu’il est devenu le premier pianiste à interpréter les transcriptions complètes de piano de Franz Liszt des opéras de Richard Wagner au Festival Wagner de Bayreuth, en Allemagne. Les critiques et le public ont été captivés par son ton radieux, son intensité émotionnelle et son interprétation magistrale. Sa première performance a été saluée par le célèbre critique Frank Piontek, qui a souligné la capacité de Mamriev à donner vie aux thèmes wagnériens paraphrasés de Liszt avec à la fois la virtuosité et la compréhension profonde. Après une tournée mondiale de 165 concerts avec ces transcriptions, Mamriev a enregistré le répertoire avec Neue Sterne Records pour une large critique. En plus de son expertise dans le répertoire classique, Mamriev est un défenseur passionné de la musique contemporaine.

WAGNER LISZT

Santo spirito Cavaliere (Rienzi)

O du mein holder Abendstern (Tannhäuser)

Walhalla (Der Ring des Nibelungen)

Lehrngrin Verweis an Elsa (Lohengrin)

Ballade (Fliegender Holländer)

Isoldes Liebestod (Tristan und Isolde)

WAGNER MAMRIEV

Wesendonck Lieder

Symphonie en do majeurTout public

25 .

Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net

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English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

Renowned pianist Albert Mamriev rose to international prominence in 2008 when he became the first pianist to perform Franz Liszt’s complete piano transcriptions of Richard Wagner’s operas at the Wagner Festival in Bayreuth, Germany. Critics and audiences alike were captivated by his radiant tone, emotional intensity and masterful interpretation. His debut performance was hailed by renowned critic Frank Piontek, who underlined Mamriev’s ability to bring Liszt’s paraphrased Wagnerian themes to life with both virtuosity and deep understanding. After a 165-concert world tour with these transcriptions, Mamriev recorded the repertoire with Neue Sterne Records to wide critical acclaim. In addition to his expertise in the classical repertoire, Mamriev is a passionate advocate of contemporary music.

WAGNER LISZT

Santo spirito Cavaliere (Rienzi)

O du mein holder Abendstern (Tannhäuser)

Walhalla (Der Ring des Nibelungen)

Lehrngrin Verweis an Elsa (Lohengrin)

Ballade (Fliegender Holländer)

Isoldes Liebestod (Tristan und Isolde)

WAGNER MAMRIEV

Wesendonck Lieder

Symphony in C major

L’événement Nancyphonies 2026 Récital de piano Albert Mamriev Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY