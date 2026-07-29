Concert Anastasia Rizikov Piano en Valois 2026 Église Saint-Paul de ma campagne Angoulême
samedi 3 octobre 2026 · Église Saint-Paul de ma campagne · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Concert Anastasia Rizikov Piano en Valois 2026
Église Saint-Paul de ma campagne 2 Bd Jean Moulin Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Anastasia Rizikov s’impose aujourd’hui comme l’une des personnalités les plus singulières de notre temps. Surnommée The Red Haired Pianist , elle fascine par un jeu à la fois incandescent, libre et d’une maîtrise technique remarquable.
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Église Saint-Paul de ma campagne 2 Bd Jean Moulin Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
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English :
Anastasia Rizikov has established herself as one of the most unique figures of our time. Nicknamed “The Red-Haired Pianist,” she captivates audiences with a style that is at once fiery, free, and marked by remarkable technical mastery.
L’événement Concert Anastasia Rizikov Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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