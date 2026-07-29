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Concert Anastasia Rizikov Piano en Valois 2026 Église Saint-Paul de ma campagne Angoulême

samedi 3 octobre 2026 · Église Saint-Paul de ma campagne · Angoulême

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Église Saint-Paul de ma campagne
Adresse
2 Bd Jean Moulin
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Concert Anastasia Rizikov Piano en Valois 2026

Église Saint-Paul de ma campagne 2 Bd Jean Moulin Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Anastasia Rizikov s’impose aujourd’hui comme l’une des personnalités les plus singulières de notre temps. Surnommée The Red Haired Pianist , elle fascine par un jeu à la fois incandescent, libre et d’une maîtrise technique remarquable.
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Église Saint-Paul de ma campagne 2 Bd Jean Moulin Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62  pianoenvalois@wanadoo.fr

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English :

Anastasia Rizikov has established herself as one of the most unique figures of our time. Nicknamed “The Red-Haired Pianist,” she captivates audiences with a style that is at once fiery, free, and marked by remarkable technical mastery.

L’événement Concert Anastasia Rizikov Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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