Le Faouët

Concert animal(S) Bestiaire vocal de la Renaissance

Chapelle Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-07-16 17:30:00

Date(s) :

2026-07-16

L’Ensemble l’Égide vous convie à un voyage musical à travers l’Europe des XVIe et XVIIe siècles, où la nature et les animaux se mêlent aux passions humaines dans un dialogue plein d’humour et d’émotion. Ce programme explore des œuvres festives, tendres ou malicieuses, issues des grandes traditions chorales et polyphoniques de la Renaissance.

Du chant des oiseaux de Clément Janequin à l’irrésistible humour de Josquin Desprez (El Grillo), en passant par des trésors comme l’Agnus Dei de la Missa l’Homme armé de Josquin, ou encore les fantaisies animalières d’Adriano Banchieri et de Maddalena Casulana, chaque pièce célèbre la vitalité et l’imagination de ces époques fascinantes.

À travers ce bestiaire harmonieux, nous cherchons à offrir une expérience musicale originale, où les voix et le luth résonnent comme un écho des siècles passés, avec la fraîcheur et l’énergie d’aujourd’hui.

Jeune public et public à mobilité réduite bienvenu. .

Chapelle Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert animal(S) Bestiaire vocal de la Renaissance Le Faouët a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan