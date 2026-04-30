Paul Nayel, médecin au Faouët et sur 3 cantons, 1820-1880 Salle polyvalente Le Faouët
Paul Nayel, médecin au Faouët et sur 3 cantons, 1820-1880 Salle polyvalente Le Faouët samedi 20 juin 2026.
Le Faouët
Paul Nayel, médecin au Faouët et sur 3 cantons, 1820-1880
Salle polyvalente 2 Rue des Écoles Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Soixante ans de service comme médecin des trois cantons !
la carrière de médecin de Paul Jean NAYEL (1797-1889) a traversé tout le 19e siècle et rend compte d’une situation qui, malheureusement, n’est pas propre à la commune le Morbihan est sans conteste le plus mal médicalisé de France ; […] le Finistère et les Côtes-du-Nord se disputent les avant-derniers rangs avec les Hautes-Alpes. En 1886, le département compte un médecin pour 6 690 habitants alors que les moyennes régionale et nationale sont respectivement de un pour 3 930 et un pour 2 621.
Une aventure extraordinaire racontée par Elisabeth Loir-Mongazon, descendante de Paul Jean Nayel. .
Salle polyvalente 2 Rue des Écoles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 75 88 75 47
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English :
L’événement Paul Nayel, médecin au Faouët et sur 3 cantons, 1820-1880 Le Faouët a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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