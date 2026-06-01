Expo de mosaïques contemporaines Office de tourisme Le Faouët
Expo de mosaïques contemporaines Office de tourisme Le Faouët samedi 20 juin 2026.
Le Faouët
Expo de mosaïques contemporaines
Office de tourisme 3 Rue des Cendres Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-06-20
Inspirée par un art ancien née sous le soleil de la Grèce et de la Rome antique, j’explore une mosaïque contemporaine en jouant avec différents matériaux — émaux, verre, ardoise ou matières recyclées. Chaque pièce est le fruit de la patience, du geste précis et du temps consacré à la création. .
Office de tourisme 3 Rue des Cendres Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23
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English :
L’événement Expo de mosaïques contemporaines Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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