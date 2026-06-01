Expo de mosaïques contemporaines Office de tourisme Le Faouët samedi 20 juin 2026.

Le Faouët

Expo de mosaïques contemporaines

Office de tourisme 3 Rue des Cendres Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-06-20

Inspirée par un art ancien née sous le soleil de la Grèce et de la Rome antique, j’explore une mosaïque contemporaine en jouant avec différents matériaux — émaux, verre, ardoise ou matières recyclées. Chaque pièce est le fruit de la patience, du geste précis et du temps consacré à la création. .

Office de tourisme 3 Rue des Cendres Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

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English :

L’événement Expo de mosaïques contemporaines Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan