Concert anniversaire 10 ans Bandura Jardin d’été Arles

Informations pratiques

Arles

Concert anniversaire 10 ans Bandura

Samedi 3 juillet 2027 à partir de 21h30. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-03 21:30:00

fin : 2027-07-03

Date(s) :

2027-07-03

En juillet 2027, nous vous invitons à célébrer 10 années de passion, de création et de transmission à travers un spectacle unique où traditions provençales et modernité s’uniront pour créer une soirée inoubliable.

Pour cet évènement, une trentaines de passionnés dont des musiciens, danseuses, chanteurs, choristes et artistes invités partageront la scène lors d’une soirée placée sous le signe de l’émotion, du partage et de la convivialité.

Nous avons également l’honneur d’accueillir Mathieu Sempéré, membre du prestigieux groupe Les Stentors.



Avec plus de 500 prestations, rassemblant près de 800 000 spectateurs , des concerts aux quatre coins de la France ainsi qu’à l’étranger, notamment en Écosse, au Maroc, à New York et en Bretagne, nous avons eu à cœur de porter haut les couleurs de la Provence bien au-delà de ses frontières.

Nous avons également participé à plusieurs émissions télévisées, dont The Voice.



Aujourd’hui, nous tenons à partager avec vous cet anniversaire si particulier, entourés de celles et ceux qui font vivre notre aventure depuis 10 ans, dans une atmosphère festive, chaleureuse et fidèle à l’esprit de notre si chère Provence. .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In July 2027, we invite you to celebrate 10 years of passion, creativity, and sharing through a unique performance where Provençal traditions and modernity will come together to create an unforgettable evening.

L’événement Concert anniversaire 10 ans Bandura Arles a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme d’Arles